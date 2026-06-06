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Источник: Богдан Гуськов выступит на турнире UFC в августе

Источник: Богдан Гуськов выступит на турнире UFC в августе
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10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанец Богдан Гуськов выступит на турнире организации, который состоится 1 августа в Белграде (Сербия), сообщает издание MMA.Metaratings.ru. Соперник пока неизвестен.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, одно поражение и одна ничья.

В своём последнем выступлении, состоявшемся в декабре на турнире UFC 325, Гуськов свёл вничью поединок с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем.

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