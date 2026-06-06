Девин Хейни сразится с непобеждённым экс-чемпионом в августе — BoxingScene

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Девин Хейни готовится провести следующий поединок в августе, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, соперником Хейни должен стать первый номер рейтинга соотечественник Кейшон Дэвис (15-0, 10 KO).

Кейшону Дэвису 27 лет. Американец, серебряный медалист Олимпиады-2020 в Токио (Япония), дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. В 2025-м стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), после чего перешёл в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг), где провёл два поединка.

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