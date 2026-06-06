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Джошуа Ван ответил Мокаеву, заявившему о готовности уйти из MMA, если проиграет ему

Джошуа Ван ответил Мокаеву, заявившему о готовности уйти из MMA, если проиграет ему
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван ответил на заявление бывшего бойца организации британца Мухаммада Мокаева. Напомним, ранее Мокаев заявил, что готов завершить карьеру, если проиграет Вану.

«Как можно критиковать, находясь за пределами клуба, если ты даже не можешь в него попасть», – написал Ван в социальных сетях.

Мухаммаду Мокаеву 25 лет. Британец дагестанского происхождения дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC, где одержал семь побед. С 2024 года дерётся в Brave CF.

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