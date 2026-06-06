Кормье: больше не испытываю к Джонсу прежнюю неприязнь

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о бывшем сопернике соотечественнике Джоне Джонсе.

«После проведённого времени с Джонсом в Таиланде… Честно, он по-прежнему раздражает меня, но он не настолько плох, как я изначально считал. Когда вы проводите с кем-то столько времени, то больше узнаёте о нём.

Несмотря на всю историю, я могу с уверенностью сказать вам, что он уже не тот, каким был раньше. Я больше не испытываю к нему прежнюю неприязнь», — сказал Кормье в социальных сетях.

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