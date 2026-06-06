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Холлоуэй: Макгрегор серьёзно настроен на реванш

Холлоуэй: Макгрегор серьёзно настроен на реванш
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Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй считает, что его соперник ирландец Конор Макгрегор серьёзно относится к их реваншу, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Многие люди говорят, что Конор, вероятно, не будет драться, несмотря на то что он тренируется… Но он выглядит сосредоточенным, судя по социальным сетям. Думаю, что он настроен серьёзно. Мне кажется, что он действительно скучает по спорту и хочет вернуться», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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