Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Бывший чемпион южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

«Гэтжи входит в мой топ-5, если не в топ-3 любимых бойцов. Этот парень не провёл ни одного скучного боя за свою карьеру. Он просто не способен участвовать в скучных боях, потому что у него такой стиль. Он всегда выходит в клетку с намерением нокаутировать соперника и устроить настоящую войну. Я большой поклонник Джастина, но в этом бою победит Илия», – сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.