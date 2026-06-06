Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 89. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи
Комментарии

Бывший чемпион южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Гэтжи входит в мой топ-5, если не в топ-3 любимых бойцов. Этот парень не провёл ни одного скучного боя за свою карьеру. Он просто не способен участвовать в скучных боях, потому что у него такой стиль. Он всегда выходит в клетку с намерением нокаутировать соперника и устроить настоящую войну. Я большой поклонник Джастина, но в этом бою победит Илия», – сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

Материалы по теме
Чендлер: если кто-то и способен нокаутировать Топурию, то это Гэтжи
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android