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«Без этого вы никогда не окажетесь на вершине». Хабиб высказался об успехе в MMA

«Без этого вы никогда не окажетесь на вершине». Хабиб высказался об успехе в MMA
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о причинах успеха в смешанных единоборствах.

«Я всегда визуализировал. Вы должны считать себя лучшим бойцом в мире. Если у вас нет этой уверенности и веры, вы никогда не окажетесь на вершине. Вы должны верить в себя. Потому что первый, кто может поверить в вас, – это вы. А после идёт тренер, ваши родители, ваши друзья, спарринг-партнёры, одноклубники… Но первым должны быть вы сами», — сказал Нурмагомедов в подкасте Sharjah Entrepreneurship Festival.

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