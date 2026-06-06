«Без этого вы никогда не окажетесь на вершине». Хабиб высказался об успехе в MMA

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о причинах успеха в смешанных единоборствах.
«Я всегда визуализировал. Вы должны считать себя лучшим бойцом в мире. Если у вас нет этой уверенности и веры, вы никогда не окажетесь на вершине. Вы должны верить в себя. Потому что первый, кто может поверить в вас, – это вы. А после идёт тренер, ваши родители, ваши друзья, спарринг-партнёры, одноклубники… Но первым должны быть вы сами», — сказал Нурмагомедов в подкасте Sharjah Entrepreneurship Festival.
Хабиб Нурмагомедов показал тренировку борцов в зале отца Абдулманапа