Джош Хокит сказал, кто должен победить в бою Перейра — Ган

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Джош Хокит высказался о предстоящем поединке между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 15 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Да, всегда интересно, когда когда-то поднимется в новый вес, особенно в тяжёлый вес. Потому что вы можете стать по-настоящему тяжёлым, 120 кг. И всегда интересно, как кто-то будет справляться с таким весом. У Перейры очень эффективный стиль. Я считаю, что сделает работу. Он найдёт способ. Его точность, его сила сохранятся в тяжёлом дивизионе», — сказал Хокит в интервью пресс-службе UFC.

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