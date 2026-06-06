Дуэйн Джонсон, Адам Сэндлер и Джаред Лето отказались посетить турнир UFC в Белом доме

Легендарный американский рестлер и популярный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон, американский телеведущий, продюсер и актёр Марио Лопес, известный музыкант и актёр Джаред Лето, а также комик, киноактёр и Адам Сэндлер решили отказаться от посещения крупного турнира UFC в Белом доме, сообщили в Vanity Fair.

«Это событие действительно привлекает тех, кто хочет заслужить благосклонность в Вашингтоне Трампа, и толпу MAGA в Вашингтоне, которая пришла в восторг от строительства гигантского светильника под названием «Коготь», который теперь возвышается над Белым домом», — говорится в статье издания.

Турнир состоится 14 июня на лужайке у Белого дома в Вашингтоне.