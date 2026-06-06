Хабиб: переживаю ли я, что старею? Да, мой отец прожил всего 56 лет

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём отношении к возрасту.

«Переживаю ли я о том, что старею? По правде говоря, да. С каждым днём вы становитесь старше. С каждым годом… Мне уже никогда не будет 36 лет. Сейчас мне 37, а в следующем году исполнится 38… Думаю, что каждый переживает из-за этого.

Вы никогда не знаете, когда наступит конец. К примеру, мой отец прожил всего 56 лет. А его дед прожил всего 53 года. Хотя мой дед прожил 84 года. Вы никогда не знаете… Мне 37 лет, возможно, завтра наступит мой последний день.

Это то, что дал нам Аллах. И мы должны справиться с этим. Мы должны понять. Это очень хорошее напоминание о том, чтобы быть обычным человеком, чтобы приземлиться. Очень хорошее напоминание», — сказал Нурмагомедов в подкасте Sharjah Entrepreneurship Festival.

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