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Соперник О'Мэлли в Белом доме рассказал, как его распиарит турнир

Соперник О'Мэлли в Белом доме рассказал, как его распиарит турнир
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Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби высказался о том, как вырастет его популярность после поединка с Шоном О'Мэлли на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби

«Стать популярным после турнира? Определённо, и это самое замечательное в турнире в Белом доме. После этого никто не сможет сказать мне: «Кто этот парень?» Каждый раз, когда я пишу что-то или выкладываю в социальные сети, фанаты в итоге приходят и говорят мне об этом, так что это приятно.

Кроме того, ещё один бонус от боя с таким парнем, как Шон О’Мэлли, — это то, что он делает тебя более узнаваемым. Впервые я почувствовал это, когда дрался с Жозе Альдо в Монреале. У него около девяти миллионов подписчиков в соцсетях, и это действительно привлекло много внимания к бою, и с Марлоном [Верой] было то же самое. Приятно, когда тебя ставят против таких громких имён, и это даёт мне больше шансов чаще появляться перед массовыми болельщиками», — приводит слова Захаби издание MMAJunkie.

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