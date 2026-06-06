Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 89. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойца из кулачной лиги BKFC дисквалифицировали после проведённого им тейкдауна

Бойца из кулачной лиги BKFC дисквалифицировали после проведённого им тейкдауна
Комментарии

38-летний американский боец Джулиан «Нитрейн» Лейн был дисквалифицирован из поединка на турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) в ночь на 6 июня после того, как провёл сопернику тейкдаун.

Фото: Кадр из трансляции

Соперником Лейна стал 25-летний американец Брайс «Баба Яга» Генри, который подошёл к бою в статусе непобеждённого. В четвёртом раунде Джулиан, выигрывавший бой, неожиданно бросился на Генри и провёл тейкдаун, уронив своего соперника. После этого поединок был остановлен, Генри показал, что получил повреждение спины, из-за чего Джулиан получил поражение дисквалификацией за нелегальный приём.

Материалы по теме
Россиянин Евгений Курданов одержал очередную победу в BKFC
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android