Бойца из кулачной лиги BKFC дисквалифицировали после проведённого им тейкдауна

38-летний американский боец Джулиан «Нитрейн» Лейн был дисквалифицирован из поединка на турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) в ночь на 6 июня после того, как провёл сопернику тейкдаун.

Фото: Кадр из трансляции

Соперником Лейна стал 25-летний американец Брайс «Баба Яга» Генри, который подошёл к бою в статусе непобеждённого. В четвёртом раунде Джулиан, выигрывавший бой, неожиданно бросился на Генри и провёл тейкдаун, уронив своего соперника. После этого поединок был остановлен, Генри показал, что получил повреждение спины, из-за чего Джулиан получил поражение дисквалификацией за нелегальный приём.

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