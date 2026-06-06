«15 минут в стойке». Соперник О'Мэлли — о том, как получить титульный бой в UFС

Канадский боец UFC в наилегчайшем весе Айманн Захаби объяснил, как в промоушене Даны Уайта добиться титульного поединка.

«Дело в том, что UFC во многом основывается на твоих прежних достижениях и результатах. Важно не просто выиграть бой, а выиграть его впечатляюще. Одна из причин, по которой Хантер позвонил мне, чтобы я дрался с Шоном О’Мэлли, заключается в том, что я не переводил [в партер] Педро Муньоса, я бился с ним 15 минут в стойке.

Я бился с Альдо 15 минут в стойке и с Марлоном 15 минут в стойке. Я побеждал эти громкие имена правильным образом — так, как UFC нравится видеть. Я чувствую, что если я сделаю то же самое с Шоном О’Мэлли, то получу титульный бой. Но если я выйду и сделаю бой скучным, они просто пропустят меня», — приводит слова Захаби MMAJunkie.