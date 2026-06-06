Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 89. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава BKFC заявил, что ожидает увидеть поединок Конора Макгрегора на голых кулаках

Глава BKFC заявил, что ожидает увидеть поединок Конора Макгрегора на голых кулаках
Комментарии

Дэвид Фельдман, глава промоушена по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), высказался о возможном дебюте легендарного бойца UFC Конора Макгрегора, являющегося совладельцем BKFC.

«Он может стать свободным агентом в 2027 году. Слушайте, я хочу, чтобы он поступал так, как лучше для него, для его карьеры и как он сам хочет. Я думаю, что он хотел бы помочь взлететь компании, в жизни которой он участвует. Мы говорили об этом в прошлом, и он сказал: «Я определённо сделаю это, я определённо буду драться на голых кулаках».

Я бы не удивился, если бы после его второго боя в UFC его третий поединок прошёл в BKFC. Я бы вообще не удивился», — сказал Фельдман на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
«Максимально сосредоточен и предан». Кормье — о возвращении Конора Макгрегора
Материалы по теме
Через медные трубы — к величию в MMA. Биография неповторимого Конора Макгрегора
Через медные трубы — к величию в MMA. Биография неповторимого Конора Макгрегора
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android