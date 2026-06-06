Глава BKFC заявил, что ожидает увидеть поединок Конора Макгрегора на голых кулаках

Дэвид Фельдман, глава промоушена по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), высказался о возможном дебюте легендарного бойца UFC Конора Макгрегора, являющегося совладельцем BKFC.

«Он может стать свободным агентом в 2027 году. Слушайте, я хочу, чтобы он поступал так, как лучше для него, для его карьеры и как он сам хочет. Я думаю, что он хотел бы помочь взлететь компании, в жизни которой он участвует. Мы говорили об этом в прошлом, и он сказал: «Я определённо сделаю это, я определённо буду драться на голых кулаках».

Я бы не удивился, если бы после его второго боя в UFC его третий поединок прошёл в BKFC. Я бы вообще не удивился», — сказал Фельдман на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.