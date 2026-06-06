Борральо не примет участия в турнире UFC в августе из-за перелома ребра, полученного зимой

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо сообщил, что не сможет принять участие в турнире UFC 330, который запланирован в августе.

Фото: Из личного архива Кайо Борральо

«Как уже и сообщалось ранее, я сломал ребро за пару недель до боя с Ренье [де Риддером]. После этого всё было хорошо, я смог выйти на бой, победил и продолжил восстанавливаться. Но, к сожалению, ребро не смогло срастись, что вызвало перфорацию лёгкого и последующие проблемы, поэтому пришлось пойти путём операции. К сожалению, бой на UFC 330 с моим другом Джо Пайфером не состоится. Я надеюсь скоро вернуться», — написал Борральо в социальных сетях.