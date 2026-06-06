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Сен-Пьер рассказал, почему трэш-ток сделал Конора Макгрегора очень популярным бойцом

Сен-Пьер рассказал, почему трэш-ток сделал Конора Макгрегора очень популярным бойцом
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, как трэш-ток повлиял на популярность легендарного ирландца Конора Макгрегора.

«Успех Макгрегора из-за трэш-тока? Я думаю, это потому, что бои продвигаются через эмоции. Они пытаются вызвать эмоции. Большинству фанатов, я имею в виду, не всем фанатам, но я бы сказал, что большей части фанатов в смешанных единоборствах, особенно на Западе, в западной части мира, нужна эмоциональная привязка.

Это вызывает их интерес к бою. «О, он сказал то» или «Он сделал это» — и они соотносят себя с этим. Потому что они могут не знать науки боя, которая иногда необходима, чтобы оценить хорошего бойца, как ты. Если ты знаешь науку боя, то, как ты двигаешься, всё это было невероятно, но им нужна эмоция. Вот почему я считаю, например, что Конор Макгрегор был очень искусен, но то, что сделало его самым популярным бойцом всех времён, — это его разговоры, его способность», — сказал Сен-Пьер на своём YouTube-канале.

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