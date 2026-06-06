Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Корешков единогласным решением победил бразильца на турнире Fight Nights

Андрей Корешков единогласным решением победил бразильца на турнире Fight Nights
Комментарии

35-летний профессиональный боец смешанного стиля из России Андрей «Спартанец» Корешков, являющийся бывшим чемпионом промоушена Bellator, в субботу, 6 июня, одержал победу на турнире Fight Nights 138, который в данные минуты проходит в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный».

В соглавном событии турнира Андрей Корешков разделил ринг с опытным бразильцем Гонсалвесом Джефферсоном. Российский атлет одержал победу единогласным судейским решением (37-28; 37-28; 37-28).

В главном поединке турнира в Санкт-Петербурге российский боец Сергей Романов встретится с Гойти Дазаевым в рамках Гран-при среднего веса.

Материалы по теме
Сен-Пьер рассказал, почему трэш-ток сделал Конора Макгрегора очень популярным бойцом
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android