Андрей Корешков единогласным решением победил бразильца на турнире Fight Nights

35-летний профессиональный боец смешанного стиля из России Андрей «Спартанец» Корешков, являющийся бывшим чемпионом промоушена Bellator, в субботу, 6 июня, одержал победу на турнире Fight Nights 138, который в данные минуты проходит в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный».

В соглавном событии турнира Андрей Корешков разделил ринг с опытным бразильцем Гонсалвесом Джефферсоном. Российский атлет одержал победу единогласным судейским решением (37-28; 37-28; 37-28).

В главном поединке турнира в Санкт-Петербурге российский боец Сергей Романов встретится с Гойти Дазаевым в рамках Гран-при среднего веса.