«Не добился бы популярности без навыков в октагоне». Джонсон — о Макгрегоре

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон высказался о легендарном ирландце Коноре Макгрегоре.

«На мой взгляд, он бы не добился популярности без своих навыков в октагоне. Я никогда не забуду, как смотрел его бой с Диего Брандао, как он умел двигаться и попадать. Как он бросал свой перекрёстный удар, будучи левшой, а также его сумасшедшие кики. Когда он дрался, то мне было всё равно на его разговоры. Но трэш-ток был для меня вишенкой на торте. Это привлекает массы, но меня в Коноре привлекал его набор навыков», — сказал Джонсон на YouTube-канале Жоржа Сен-Пьера.