Титульный бой Жумагулова и Северино признан несостоявшимся из-за запрещённого удара

В субботу, 6 июня, в Братиславе (Словакия) прошел турнир по смешанным единоборствам Oktagon 89. В главном бою вечера сошлись казахстанец Жалгас Жумагулов и бразилец Игор Северино.

Бой был признан несостоявшимся после того, как Северино нанес Жумагулову удар в пах во 2-м раунде. Казахстанец за отведенное на медицинский тайм-аут время не восстановился и не смог продолжить бой.

Добавим, что на кону стоял титул в легчайшем весе, которым на данный момент владеет бразилец. Жумагулов же является чемпионом наилегчайшего дивизиона. Всего на счету Жумагулова 19 побед и девять поражений в смешанных единоборствах.