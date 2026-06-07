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Титульный бой Жумагулова и Северино признан несостоявшимся из-за запрещённого удара

Титульный бой Жумагулова и Северино признан несостоявшимся из-за запрещённого удара
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В субботу, 6 июня, в Братиславе (Словакия) прошел турнир по смешанным единоборствам Oktagon 89. В главном бою вечера сошлись казахстанец Жалгас Жумагулов и бразилец Игор Северино.

Oktagon 2026. Oktagon 89, Братислава, Словакия
Игор Северино — Жалгас Жумагулов
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Игор Северино
Окончено
NC
Жалгас Жумагулов

Бой был признан несостоявшимся после того, как Северино нанес Жумагулову удар в пах во 2-м раунде. Казахстанец за отведенное на медицинский тайм-аут время не восстановился и не смог продолжить бой.

Добавим, что на кону стоял титул в легчайшем весе, которым на данный момент владеет бразилец. Жумагулов же является чемпионом наилегчайшего дивизиона. Всего на счету Жумагулова 19 побед и девять поражений в смешанных единоборствах.

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