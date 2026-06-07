Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонфим победил Мухаммада в главном бою турнира UFC Fight Night 278

Бонфим победил Мухаммада в главном бою турнира UFC Fight Night 278
Комментарии

В ночь на 7 июня на арене «Апекс» в Лос-Анджелесе состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 278, в котором встречались бразильский боец Габриэль Бонфим и американец Белал Мухаммад в рамках полусреднего дивизиона. Бойцы отработали полные пять раундов. Судьи единогласным решением зафиксировали победу бразильца (50:45).

28‑летний Бонфим одержал 20‑ю победу в карьере при одном поражении. 37‑летний Мухаммад потерпел третье поражение подряд. Всего у американца 24 победы и шесть поражений.

Перед боем Белал Мухаммад отмечал, что для него это важный поединок после потери чемпионского титула, а для Габриэля Бонфима — шанс заявить о себе в элите полусреднего веса.

Материалы по теме
«Пора бойцам перестать быть балбесами». Эдди Хирн хоронит карьеру Аспиналла в UFC
«Пора бойцам перестать быть балбесами». Эдди Хирн хоронит карьеру Аспиналла в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android