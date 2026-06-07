Бонфим победил Мухаммада в главном бою турнира UFC Fight Night 278

В ночь на 7 июня на арене «Апекс» в Лос-Анджелесе состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 278, в котором встречались бразильский боец Габриэль Бонфим и американец Белал Мухаммад в рамках полусреднего дивизиона. Бойцы отработали полные пять раундов. Судьи единогласным решением зафиксировали победу бразильца (50:45).

28‑летний Бонфим одержал 20‑ю победу в карьере при одном поражении. 37‑летний Мухаммад потерпел третье поражение подряд. Всего у американца 24 победы и шесть поражений.

Перед боем Белал Мухаммад отмечал, что для него это важный поединок после потери чемпионского титула, а для Габриэля Бонфима — шанс заявить о себе в элите полусреднего веса.