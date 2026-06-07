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UFC Fight Night 278 — результаты турнира

Результаты турнира UFC Fight Night 278, где в главном бою Белал Мухаммад вновь проиграл
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В ночь на 7 июня в Лас-Вегасе на арене «Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 278. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC 2026. UFC Fight Night 278, Лас-Вегас, США
Белал Мухаммад — Габриэль Бонфим (W)
07 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Габриэль Бонфим
Окончено
UD
Белал Мухаммад

UFC Fight Night 278. Результаты:

Габриэль Бонфим победил Белала Мухаммада единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45);
Брендан Аллен победил Эдмена Шахбазяна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Том Нолан победил Фареса Зиама единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Брайс Митчелл победил Сантьяго Луну удушающим приёмом в третьем раунде;
Иво Бараневски победил Джуниора Тафу техническим нокаутом в первом раунде.

Алессандро Коста победил Мэтта Шнелла техническим нокаутом в первом раунде;
Маркус Макги победил Джона Янниса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Эдгар Чайрес победил Бруно Силву удушающим приёмом в первом раунде;
Челси Чендлер победила Присцилу Кашоэйру болевым приёмом на руку в первом раунде;
Жоандерсон Брито победил Джордана Ливитта удушающим приёмом в первом раунде;
Джейсла Чавес победила Юнейси Дюбен раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Кетлен Соуза победила Ариану Карнелосси нокаутом в первом раунде.

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