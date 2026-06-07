Результаты турнира UFC Fight Night 278, где в главном бою Белал Мухаммад вновь проиграл

В ночь на 7 июня в Лас-Вегасе на арене «Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 278. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC Fight Night 278. Результаты:

Габриэль Бонфим победил Белала Мухаммада единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45);

Брендан Аллен победил Эдмена Шахбазяна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Том Нолан победил Фареса Зиама единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Брайс Митчелл победил Сантьяго Луну удушающим приёмом в третьем раунде;

Иво Бараневски победил Джуниора Тафу техническим нокаутом в первом раунде.

Алессандро Коста победил Мэтта Шнелла техническим нокаутом в первом раунде;

Маркус Макги победил Джона Янниса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Эдгар Чайрес победил Бруно Силву удушающим приёмом в первом раунде;

Челси Чендлер победила Присцилу Кашоэйру болевым приёмом на руку в первом раунде;

Жоандерсон Брито победил Джордана Ливитта удушающим приёмом в первом раунде;

Джейсла Чавес победила Юнейси Дюбен раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Кетлен Соуза победила Ариану Карнелосси нокаутом в первом раунде.