Результаты турнира UFC Fight Night 278, где в главном бою Белал Мухаммад вновь проиграл

В ночь на 7 июня в Лас-Вегасе на арене «Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 278. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
UFC Fight Night 278. Результаты:
Габриэль Бонфим победил Белала Мухаммада единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45);
Брендан Аллен победил Эдмена Шахбазяна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Том Нолан победил Фареса Зиама единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Брайс Митчелл победил Сантьяго Луну удушающим приёмом в третьем раунде;
Иво Бараневски победил Джуниора Тафу техническим нокаутом в первом раунде.
Алессандро Коста победил Мэтта Шнелла техническим нокаутом в первом раунде;
Маркус Макги победил Джона Янниса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Эдгар Чайрес победил Бруно Силву удушающим приёмом в первом раунде;
Челси Чендлер победила Присцилу Кашоэйру болевым приёмом на руку в первом раунде;
Жоандерсон Брито победил Джордана Ливитта удушающим приёмом в первом раунде;
Джейсла Чавес победила Юнейси Дюбен раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Кетлен Соуза победила Ариану Карнелосси нокаутом в первом раунде.