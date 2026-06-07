Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия — о бое с Гэтжи: это вовсе не подарок. Джастин — очень достойный соперник

Топурия — о бое с Гэтжи: это вовсе не подарок. Джастин — очень достойный соперник
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался о предстоящем бое с американцем Джастином Гэтжи, который возглавит турнир UFC Freedom 250 у Белого дома 15 июня.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Неважно, кто твой любимчик, всегда найдутся люди, которые попытаются тебя дискредитировать. Это совершенно нормально. Ты дерёшься с кем-то, и люди говорят, что ты не заслужил возможности. Затем они утверждают, что UFC проявляет фаворитизм, ставит тебя в положение, которого ты не заслужил. Если тебе дают бой, например против Джастина Гэтжи, они говорят, что это подарок.

Что ж, всегда очень легко критиковать всех, сидя в уютном кресле. Как говорит мой отец: «Все генералы в чужой войне». Джастин — очень достойный соперник. Он легендарный боец, прошедший через бесчисленные битвы, парень с огромным опытом. Он участвовал во всём, что может предложить этот спорт, и сражался с невероятными бойцами. Это вовсе не подарок. И прежде всего его стиль всегда был зрелищным. Не зря у него прозвище Хайлайт», — приводит слова Топурии MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Неприятно, но что поделать». Царукян — о том, что является запасным боя Топурия — Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android