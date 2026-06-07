Топурия — о бое с Гэтжи: это вовсе не подарок. Джастин — очень достойный соперник

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался о предстоящем бое с американцем Джастином Гэтжи, который возглавит турнир UFC Freedom 250 у Белого дома 15 июня.

«Неважно, кто твой любимчик, всегда найдутся люди, которые попытаются тебя дискредитировать. Это совершенно нормально. Ты дерёшься с кем-то, и люди говорят, что ты не заслужил возможности. Затем они утверждают, что UFC проявляет фаворитизм, ставит тебя в положение, которого ты не заслужил. Если тебе дают бой, например против Джастина Гэтжи, они говорят, что это подарок.

Что ж, всегда очень легко критиковать всех, сидя в уютном кресле. Как говорит мой отец: «Все генералы в чужой войне». Джастин — очень достойный соперник. Он легендарный боец, прошедший через бесчисленные битвы, парень с огромным опытом. Он участвовал во всём, что может предложить этот спорт, и сражался с невероятными бойцами. Это вовсе не подарок. И прежде всего его стиль всегда был зрелищным. Не зря у него прозвище Хайлайт», — приводит слова Топурии MMA Pros Pick в социальной сети Х.