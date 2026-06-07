Диего Лопес: если в полулёгком весе не будет хорошего боя, перейду в лёгкий дивизион

Бразильский боец UFC Диего Лопес заявил, что готов перейти из полулёгкого в лёгкий вес, если у него не будет перспективных соперников в своём дивизионе.

«Я уже дважды дрался за титул. Не знаю, сколько ещё боёв мне нужно выиграть, чтобы снова получить титульный шанс, поэтому я просто хочу драться. Если сейчас дивизион застопорится, моя цель – выиграть этот бой, поговорить с UFC и понять, какие у них планы. Если в UFC скажут, что у них сейчас нет для меня хорошего боя в полулёгком весе, тогда дайте соперника в лёгком дивизионе. Я готов принять этот вызов, меня это не беспокоит», — приводит слова Лопеса канал MMA Junkie на YouTube.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 325 в январе, Лопес проиграл единогласным судейским решением в реванше с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.