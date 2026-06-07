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UFC Fight Night 278 — бонусы за турнир

Бонусы турнира UFC Fight Night 278
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В ночь на 7 июня в Лас-Вегасе на арене «Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 278. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с бонусами по итогам вечера.

UFC Fight Night 278. Бонусы за турнир:

Лучший бой вечера: Брендан Аллен против Эдмена Шахбазяна — $ 25 тыс.;
Лучшие выступления вечера: Эдгар Чайрес и Иво Бараневски — $ 25 тыс.

Бойцы, которые одержали досрочные победы и не попали в номинации выше, а также не провалили взвешивание, также получили по $ 25 тыс. — Брайс Митчелл, Алессандро Коста, Челси Чендлер, Жоандерсон Брито и Кетлен Соуза.

В главном бою вечера Белал Мухаммад единогласным решением проиграл Габриэлю Бонфиму (45-50; 45-50; 45-50).

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