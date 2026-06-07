Царукян поставил $ 1 млн на победу Гэтжи в бою с Топурией

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поставил $ 1 млн на победу американца Джастина Гэтжи в бою с действующим обладателем титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузином Илией Топурией.

В случае успеха ставка может принести Царукяну выигрыш в размере $ 5,7 млн.

Фото: Социальные сети Армана Царукяна

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.