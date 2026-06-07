«Снова звучишь как придурок». Уайт обвинил Хирна в лицемерии после слов про Аспиналла

Президент промоушена UFC и владелец Zuffa Boxing Дана Уайт резко высказался про промоутера Эдди Хирна после его слов про маленькие контракты для Тома Аспиналла.

— Эдди Хирн снова высказался на этой неделе. Он сказал, что не позволит Тому Аспиналлу драться на текущих условиях его контракта с UFC, так как он подписал с ним менеджерский контракт. Что ты на это скажешь?

— Он сказал, что хочет, чтобы его освободили, верно? Тогда освободи Бэма Родригеса. Звучит довольно глупо, не так ли? Поздравляю ещё раз, Эдди. Ты снова звучишь как придурок.

— Изменит ли это то, как ты подберёшь соперника для победителя на следующей неделе?

— Я не знаю. Посмотрим, кто победит, посмотрим, как пройдёт бой, посмотрим, как всё сложится. Я имею в виду, если Эдди не позволит своему бойцу драться… Нельзя заставить кого-то драться. Я не могу никого заставить. Нужно самому хотеть драться. Так что посмотрим, как всё обернётся. Эдди, у которого, очевидно, Бэм был лучшим другом, и он плакал, буквально плакал неделями. «О, ты мой лучший друг!» И он даже не хотел платить ему, но он хочет платить моему парню. Он мог бы заплатить своему лучшему другу, и они могли бы остаться лучшими друзьями. В Эдди слишком много дерьма. Я это знаю. Ты это знаешь. Мы все это знаем, — сказал Уайт на пресс-конференции Zuffa Boxing.