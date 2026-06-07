Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Илия Топурия прибыл в Вашингтон для поединка с Гэтжи на турнире в Белом доме

Фото: Илия Топурия прибыл в Вашингтон для поединка с Гэтжи на турнире в Белом доме
Комментарии

29-летний испанский боец и действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия прибыл в столицу США Вашингтон для участия в турнире промоушена на территории Белого дома, где его соперником станет обладатель временного чемпионства дивизиона американец Джастин Гэтжи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

Фото: Из личного архива Илии Топурии

«Прибыли в Вашингтон. Через неделю напомним миру, почему мы лучшие», — написал Топурия в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Материалы по теме
Топурия решительно настроен на дивизион Махачева. Но может загубить себе карьеру
Топурия решительно настроен на дивизион Махачева. Но может загубить себе карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android