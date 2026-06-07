Фото: Илия Топурия прибыл в Вашингтон для поединка с Гэтжи на турнире в Белом доме

29-летний испанский боец и действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия прибыл в столицу США Вашингтон для участия в турнире промоушена на территории Белого дома, где его соперником станет обладатель временного чемпионства дивизиона американец Джастин Гэтжи.

Фото: Из личного архива Илии Топурии

«Прибыли в Вашингтон. Через неделю напомним миру, почему мы лучшие», — написал Топурия в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.