Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это уже цирк, что-то не спортивное». Боксёр Гончаров — о возможном бое с Дзюбой

«Это уже цирк, что-то не спортивное». Боксёр Гончаров — о возможном бое с Дзюбой
Комментарии

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров высказался о возможных поединках с боксёром Муратом Гассиевым и футболистом Артёмом Дзюбой.

«Хотел бы выиграть [у Гассиева]. Это моя работа. Если большой гонорар – я бы согласился. Готовился бы, тренировался на 100%. Конечно, делал бы ставку на борьбу. Я не подхожу к своим боям с настроем «можно и выиграть, не тренируясь». Так не бывает. У меня такое было в начале карьеры – и плохо заканчивалось. С Артёмом Дзюбой – это уже что-то не спортивное. Цирк. Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном. С футболистом, с женщиной, с инвалидом – это перебор. Я к своим 40 годам бы не опустился. Зачем мне этот бой? Невозможно. Не согласился бы», — приводит слова Гончарова Metaratings.

Ранее известный промоутер и спортивный функционер Камил Гаджиев выразил заинтересованность в том, чтобы организовать бои для футболистов Артёма Дзюбы и Фёдора Смолова. Дзюба, в свою очередь, не исключил возможности своего поединка против рэпера Дмитрия Гусакова, более известного как GOODY.

Гончарову 37 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Гончаров имеет 21 победу, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.

Материалы по теме
«С Бетербиевым будет гораздо сложнее». Гаджиев — о победе Бивола над Айфертом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android