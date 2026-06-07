«Это уже цирк, что-то не спортивное». Боксёр Гончаров — о возможном бое с Дзюбой

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров высказался о возможных поединках с боксёром Муратом Гассиевым и футболистом Артёмом Дзюбой.

«Хотел бы выиграть [у Гассиева]. Это моя работа. Если большой гонорар – я бы согласился. Готовился бы, тренировался на 100%. Конечно, делал бы ставку на борьбу. Я не подхожу к своим боям с настроем «можно и выиграть, не тренируясь». Так не бывает. У меня такое было в начале карьеры – и плохо заканчивалось. С Артёмом Дзюбой – это уже что-то не спортивное. Цирк. Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном. С футболистом, с женщиной, с инвалидом – это перебор. Я к своим 40 годам бы не опустился. Зачем мне этот бой? Невозможно. Не согласился бы», — приводит слова Гончарова Metaratings.

Ранее известный промоутер и спортивный функционер Камил Гаджиев выразил заинтересованность в том, чтобы организовать бои для футболистов Артёма Дзюбы и Фёдора Смолова. Дзюба, в свою очередь, не исключил возможности своего поединка против рэпера Дмитрия Гусакова, более известного как GOODY.

Гончарову 37 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Гончаров имеет 21 победу, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.