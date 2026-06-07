Царукян — о боксе и единоборствах: можешь начать заниматься ММА в 20 лет и стать чемпионом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о боксе и смешанных единоборствах.

«На мой взгляд, бокс самый тяжёлый вид спорта. Вы можете начать заниматься ММА в 20 лет и стать чемпионом, но в боксе это невозможно. Боксом тебе нужно начать заниматься с пяти-семи лет, чтобы достичь чего-то», — сказал Царукян на YouTube-канале DeenTheGreat.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.