Уайт: узнайте у Хирна, кто заключил контракт на бой Джошуа — Фьюри. Это был не он

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на сомнения в его участии в продвижении боя между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который может состояться в конце 2026 года.

«Думаете, я буду публично лгать, чтобы потом выглядеть как чёртов идиот перед всеми? Позвоните Эдди [Хирну] прямо сейчас и спросите, знает ли он, где пройдёт бой. Узнайте у него, кто заключил контракт на бой. Это был не он», — приводит слова Уайта журналист Джед Гудман на своей странице в социальной сети Х.

Энтони Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Тайсону Фьюри 37 лет. В профессиональном рекорде британца 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.