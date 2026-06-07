«Нереалистичное восприятие». Топурия — о статусе андердогов в ММА

29-летний испанский боец и действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия ответил на вопрос о громких победах андердогов в смешанных единоборствах перед встречей с Джастином Гэтжи на турнире в Белом доме.

«Неожиданные победы андердогов в боях? Люди всего лишь создают нереалистичное восприятие людей. Нет никаких случайных подарков, особенно на этом уровне. Дело не в том, что я дерусь с каким-то ноунеймом. Я дерусь с временным чемпионом мира в лёгком весе.

Из восьми или девяти миллиардов людей на этой планете Джастин Гэтжи — один из самых исключительных, когда дело доходит до мастерства в искусстве боя», — приводит слова Топурии Eurosport España.