Гасанов не выступит на турнире UFC в Абу-Даби, Вагаеву ищут нового соперника — источник

Бывший чемпион АСА в средней весовой категории россиянин Магомедрасул Гасанов не сможет выступить на UFC Fight Night 282, который пройдёт 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ), против экс-обладателя титула ACA в полусреднем весе соотечественника Абубакара Вагаева. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Вестник ММА».

Согласно имеющейся информации, Вагаев останется в карде. Теперь матчмейкеры ищут ему нового оппонента. И для Абубакара, и для Магомедрасула этот поединок должен был стать дебютным в североамериканской организации.

Напомним, Гасанов имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и два поражения. Вагаев, в свою очередь, имеет в своём рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых пять были одержаны досрочно, и четыре поражения.