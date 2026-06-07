Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев одержал досрочную победу в дебютном бою на турнире испанской лиги WOW FC

Мокаев одержал досрочную победу в дебютном бою на турнире испанской лиги WOW FC
Комментарии

Сегодня, 7 июня, в Мадриде (Испания) состоялся турнир WOW FC, в соглавном событии которого бывший боец UFC, выступавший в наилегчайшем весе, британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев победил техническим нокаутом представителя Коста-Рики Хорхе Кальвао. Поединок прошёл в лимите легчайшего веса.

Мокаеву 25 лет. В своём профессиональном рекорде боец из Великобритании имеет 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. Является чемпионом Brave FC в легчайшем весе.

Материалы по теме
Мокаев снова напомнил UFC о себе. За 40 секунд снёс соперника в лиге Топурии и Роналду
Мокаев снова напомнил UFC о себе. За 40 секунд снёс соперника в лиге Топурии и Роналду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android