Мокаев одержал досрочную победу в дебютном бою на турнире испанской лиги WOW FC

Сегодня, 7 июня, в Мадриде (Испания) состоялся турнир WOW FC, в соглавном событии которого бывший боец UFC, выступавший в наилегчайшем весе, британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев победил техническим нокаутом представителя Коста-Рики Хорхе Кальвао. Поединок прошёл в лимите легчайшего веса.

Мокаеву 25 лет. В своём профессиональном рекорде боец из Великобритании имеет 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. Является чемпионом Brave FC в легчайшем весе.