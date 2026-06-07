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Эдмонд Худоян нокаутировал филиппинца Хименеса и защитил пояс WBA Asia на турнире в Чите

Эдмонд Худоян нокаутировал филиппинца Хименеса и защитил пояс WBA Asia на турнире в Чите
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Чемпион Европы — 2024, финалист ЧМ-2025, а также бронзовый призёр ЧМ-2023 по боксу россиянин Эдмонд Худоян (2-0, КО 1) в пятом раунде нокаутировал филиппинца Джона Кевина Хименеса (10-5, КО 5) и защитил титул WBA Asia в минимальном весе (до 47,6 кг). Их поединок стал главным событием большого вечера бокса, прошедшего сегодня, 7 июня, в Чите.

Напомним, титул WBA Asia Худоян завоевал в январе на турнире IBA.PRO 14 в Москве в поединке с Джеплексом Куиранте с Филиппин. Также у россиянина две победы в зачёте IBA.PRO. По ходу своей карьеры Хименес преимущественно боксировал на Филиппинах, а также проводил бои в Японии и Южной Корее.

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