Даниэль Кормье и Джон Джонс могут провести схватку по грэпплингу в российской лиге

Российский промоутер Мухаммед Носаев, более известный как Альфредо Аудиторе, сообщил, что в скором времени может пройти схватка между бывшими чемпионами UFC американцами Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье на турнире лиги PWL.

«Официальное объявление, мировая сенсация сейчас будет! Мы сделали схватку по грэпплингу Джон Джонс против Даниэля Кормье в нашей лиге PWL. Всех ждём! Почти всё подтверждено с двух сторон. Давайте сделаем это!» – сказал Носаев в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Кормье, в свою очередь, выступал как профессиональный боец ММА с 2009 по 2020 год. Даниэль имеет в своём рекорде 22 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, четыре поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Дважды входил в олимпийскую сборную США по вольной борьбе.