В UFC реформируют систему составления рейтингов лучших бойцов в весовых категориях

Во время трансляции турнира UFC Fight Night 278, который прошёл сегодня, 7 июня, в Лас-Вегасе (США), комментаторы сообщили о том, что в скором времени в промоушене будет внедрена новая система составления рейтингов лучших бойцов лиги в разных весовых категориях.

Согласно имеющейся информации, теперь эксперты будут учитывать измеряемые результаты вместо мнений или популярности. Они будут отмечать выступления бойцов и отражать их результаты внутри октагона. Это должно помочь сделать рейтинги более объективными.

Напомним, текущая система составления рейтингов в североамериканской организации работает на основе голосования среди журналистов.