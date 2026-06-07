Топурия: я уже победил Гэтжи. 15 июня просто выйдет видео этого момента

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность, что победит временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Я уже победил. 15 июня просто выйдет видео этого момента, которое увидят все», — приводит слова Топурии аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.