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Царукян пообещал Гэтжи подарить внедорожник, если тот победит Топурию в Белом доме

Царукян пообещал Гэтжи подарить внедорожник, если тот победит Топурию в Белом доме
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян пообещал временному чемпиону UFC в категории до 70 кг американцу Джастину Гэтжи подарить внедорожник, если тот победит непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илию Топурию. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Джастин, у меня для тебя новый пикап Ram, если выиграешь. Вперёд!» — написал Царукян на своей странице в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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