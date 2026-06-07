Царукян пообещал Гэтжи подарить внедорожник, если тот победит Топурию в Белом доме

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян пообещал временному чемпиону UFC в категории до 70 кг американцу Джастину Гэтжи подарить внедорожник, если тот победит непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илию Топурию. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Джастин, у меня для тебя новый пикап Ram, если выиграешь. Вперёд!» — написал Царукян на своей странице в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.