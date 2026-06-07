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«Он не на моём уровне». Илия Топурия отказался от идеи боя с Райаном Гарсией

«Он не на моём уровне». Илия Топурия отказался от идеи боя с Райаном Гарсией
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему ему неинтересно драться с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией.

«Я буду драться с тем, кто сейчас на вершине. Райан Гарсия… Ну, не знаю. Он не признанный чемпион и не на моём уровне. Райан не сделал того, что сделал я в своём виде спорта. Мне нужно сразиться с тем, кто добился таких же выдающихся результатов, как и я», — приводит слова Топурии аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

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