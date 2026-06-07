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«Ты не представляешь спорт». Топурия раскритиковал Гарсию за употребление допинга

«Ты не представляешь спорт». Топурия раскритиковал Гарсию за употребление допинга
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия раскритиковал чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсию за использование допинга.

«Сейчас в мире бокса полно фальшивых спортсменов. Боксёры выходят на ринг только ради победы. Они как будто набирают очки, готовы заплатить любую цену, чтобы одержать победу. Например, возьмём Райана Гарсию. Он из тех, кто использует стероиды на таком высоком уровне. Это очень плохо. Ты не представляешь спорт, ты не представляешь настоящую победу, ты не представляешь ту ценность, которую мы, спортсмены, хотим привить людям», — приводит слова Топурии аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

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