Царукян обратился к Гэтжи перед его боем с Топурией

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян обратился к временному чемпиону UFC в категории до 70 кг американцу Джастину Гэтжи перед его боем с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Брат, Гэтжи, пожалуйста, просто выруби его, а на следующий день я пойду за самолётом. Первоначальный взнос за самолёт», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

Напомним, Царукян поставил $ 1 млн на победу Хайлайта в бою с Топурией.