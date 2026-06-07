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Царукян обратился к Гэтжи перед его боем с Топурией

Царукян обратился к Гэтжи перед его боем с Топурией
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян обратился к временному чемпиону UFC в категории до 70 кг американцу Джастину Гэтжи перед его боем с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Их поединок станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Брат, Гэтжи, пожалуйста, просто выруби его, а на следующий день я пойду за самолётом. Первоначальный взнос за самолёт», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

Напомним, Царукян поставил $ 1 млн на победу Хайлайта в бою с Топурией.

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