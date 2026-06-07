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«Я лучший в наилегчайшем весе в мире и стою подписания». Мокаев оставил послание Уайту

«Я лучший в наилегчайшем весе в мире и стою подписания». Мокаев оставил послание Уайту
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Бывший боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе, британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев оставил послание руководству UFC после того, как одержал победу в первом раунде в бою с представителем Коста-Рики Хорхе Кальвао на турнире WOW FC. Поединок прошёл в лимите легчайшего веса.

«Самая продолжительная победная серия в ММА на сегодняшний день. 23 победы по любителям и 17 побед по профессионалам. Я лучший боец наилегчайшего веса в мире. Дана, Хантер и Мик, я стою того. Хантер, ты обещал вернуться к переговорам после пары досрочных побед. После ухода из UFC я выиграл досрочно четыре из пяти поединков. Я тружусь каждый день и заслуживаю драться с лучшими», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети Х.

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