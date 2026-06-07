Кормье заявил, что Джонс отказался от схватки с ним даже за семизначный гонорар

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье сообщил, что 38-летний экс-обладатель титулов UFC в категории до 93 кг и до 120 кг соотечественник Джон Джонс отказался от схватки с ним, несмотря на семизначный гонорар.

«Я всегда буду побеждать Джонса со счётом 10:0. Я это знаю, и Джонс это знает… Не надо меня подначивать на этот матч по борьбе. Я побью его со счётом 10:0 в свои 47 лет. Вот в чём проблема: я знаю, что побью его со счётом 10:0, и он тоже знает, что я побью его со счётом 10:0. Вот почему он не согласится на эту схватку со мной. Он этого не сделает. Сумма, которую нам предложили за этот матч, семизначная. За схватку по борьбе! Вы предлагаете мне бороться за такой гонорар? Я готов хоть целый день делать это.

Но вот в чём проблема, об этом вам никто не скажет, даже Альфредо. Джон знает, что я одержу победу над ним со счётом 10:0, и тут он стал выдвигать условия. Джон захотел, чтобы в нашей схватке были разрешены болевые приёмы. А я сказал: «Нет, я на это не пойду. Мы должны провести матч, где будут начисляться очки, и после восьми минут мы будем знать победителя. Поэтому я сказал нет», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

Джонс и Кормье — одни из самых непримиримых соперников в истории UFC. Джонс защитил свой титул в полутяжёлом весе, победив Кормье единогласным решением судей на турнире UFC 182 в 2015 году. В реванше на турнире UFC 214 в 2017 году Джонс нокаутировал Кормье, но бой был признан несостоявшимся из-за того, что Костлявый провалил допинг-тест.