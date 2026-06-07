Алекс Перейра отреагировал на то, что Вахитов помогал Гану готовиться к бою с ним

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра отреагировал на то, что экс временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган привлёк экс-обладателя титула Glory в полутяжёлом весе россиянина Артёма Вахитова к своему тренировочному лагерю к бою против Поатана. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250 15 июня.

«Это не имеет значения. Кикбоксинг и ММА — разные виды спорта, и я уже не тот боец, каким был, когда дрался с Вахитовым. Я сильно изменился. Может быть, [Ган] думает, что [Вахитов] может дать ему какую-то полезную информацию, но это он будет драться со мной. Если Артём Вахитов честный парень, то самое важное, что он скажет: «Будь осторожен с этим парнем, он чертовски крут», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.