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Ислам Махачев назвал поединок, после которого стал другим бойцом

Ислам Махачев назвал поединок, после которого стал другим бойцом
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал, что поражение от бразильца Адриана Мартинса в бою, который прошёл 3 октября 2015 года на турнире UFC 192, сильно повлияло на него в профессиональном плане.

— Ислам, есть ли бой, после которого ты сам себе сказал, что стал другим бойцом?
— Поражение. Тогда, когда я проиграл, долгое время говорил себе: «Почему так произошло?» Это был тяжёлый период. Когда я вернулся, потом с мельдонием ещё сказки начались. Сам себе задавал вопросы. И в результате вырос как боец, — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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