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Стрикленд заявил, что администрация Трампа запретила ему участвовать в UFC Freedom 250

Стрикленд заявил, что администрация Трампа запретила ему участвовать в UFC Freedom 250
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35-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал, что запрет на его участие в турнире UFC в Белом доме был введён администрацией президента США Дональда Трампа, а не руководством лиги.

«Вчера я поговорил с Хантером о том, что мне запретили участвовать в турнире в Белом доме из-за моих высказываний. Он просто рассмеялся, и мы продолжили разговор. Несмотря на фашистские взгляды администрации Трампа на свободу слова, UFC отстаивает первую поправку к Конституции», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

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