Артём Вахитов раскрыл секрет победы над Алексом Перейрой

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе россиянин Артём Вахитов раскрыл, как следует побеждать бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейру, а также дал прогноз на его предстоящий поединок против бывшего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и пройдёт 15 июня.

«Все боятся, но вам не надо бояться… [У Алекса] не такая качественная техника, однако при этом очень эффективные удары. Его слабость — открытость. У него очень сильная атака, но страдает защита. Многие соперники проигрывают психологически в бою, потому что выходят в октагон уже в страхе перед ним. Нужно идти вперёд и быть агрессивным, тогда [Алекс] начнёт теряться. Бой закончится быстро — Сириль закончит дело», — приводит слова Вахитова аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.