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Холлоуэй — о реванше с Макгрегором: не собираюсь надолго задерживаться в клетке

Холлоуэй — о реванше с Макгрегором: не собираюсь надолго задерживаться в клетке
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Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Фанатов ждёт настоящий праздник. Два ударника, захватывающий бой. Не собираюсь надолго задерживаться в клетке. Я настроен на красивый финиш», – сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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