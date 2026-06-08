Холлоуэй — о реванше с Макгрегором: не собираюсь надолго задерживаться в клетке

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем реванше с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.
«Фанатов ждёт настоящий праздник. Два ударника, захватывающий бой. Не собираюсь надолго задерживаться в клетке. Я настроен на красивый финиш», – сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.
Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
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