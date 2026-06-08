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Стрикленд: UFC — самый большой отстой, если говорить о зарплате в спорте

Стрикленд: UFC — самый большой отстой, если говорить о зарплате в спорте
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд раскритиковал гонорары за выступления в организации.

«Сделка UFC с Paramount? Никаких бонусов… Никто не стал получать больше, чёрт возьми. Какой сейчас бонус? $ 50 тысяч? $ 100 тысяч?

Если говорить об оплате в спорте, UFC — это самый большой отстой. Об этом даже нет смысла спорить. Это нечестно, это грабёж. Мы кучка тупых идиотов, которые снимают с себя одежду и укорачивают жизнь.

Если вы откажетесь от боя, UFC найдут какого-нибудь парня в пустыне, который сделает это за пять плюс пять тысяч. Вот как это работает. Вот причина, почему ростер американцев вымирает», — сказал Стрикленд в интервью Complex News.

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