Стрикленд: UFC — самый большой отстой, если говорить о зарплате в спорте

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд раскритиковал гонорары за выступления в организации.

«Сделка UFC с Paramount? Никаких бонусов… Никто не стал получать больше, чёрт возьми. Какой сейчас бонус? $ 50 тысяч? $ 100 тысяч?

Если говорить об оплате в спорте, UFC — это самый большой отстой. Об этом даже нет смысла спорить. Это нечестно, это грабёж. Мы кучка тупых идиотов, которые снимают с себя одежду и укорачивают жизнь.

Если вы откажетесь от боя, UFC найдут какого-нибудь парня в пустыне, который сделает это за пять плюс пять тысяч. Вот как это работает. Вот причина, почему ростер американцев вымирает», — сказал Стрикленд в интервью Complex News.