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Илия Топурия: моя спортивная карьера не будет долгой

Илия Топурия: моя спортивная карьера не будет долгой
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о решении переехать из Испании в США ради спортивной карьеры.

«Мне было тяжело принять решение [о переезде в США], потому что в Испании у меня живут двое детей и вся моя семья. Но иногда мы должны расставлять приоритеты в жизни. Моя спортивная карьера не будет долгой, вот почему я постоянно ищу улучшений. Это ради моей спортивной карьеры, чтобы я мог оставаться активней», — приводит слова Топурии Eurosport.

Ранее Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи.

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