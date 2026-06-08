Илия Топурия: моя спортивная карьера не будет долгой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о решении переехать из Испании в США ради спортивной карьеры.

«Мне было тяжело принять решение [о переезде в США], потому что в Испании у меня живут двое детей и вся моя семья. Но иногда мы должны расставлять приоритеты в жизни. Моя спортивная карьера не будет долгой, вот почему я постоянно ищу улучшений. Это ради моей спортивной карьеры, чтобы я мог оставаться активней», — приводит слова Топурии Eurosport.

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